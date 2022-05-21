В России пожаловались на последствия западных санкций 6 21.05.2022, 21:46

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Они «практически сломали» все логистические коридоры.

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что западные санкции "практически нарушили все используемые для торговли "логистические коридоры". Он добавил, что страна вынуждена искать выход из сложившейся ситуации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Санкции, которые сегодня введены в отношении России, практически сломали все логистические (коридоры - ред.) в нашей стране", - заявил министр.

По его словам, в сложившейся ситуации страна вынуждена искать новые логистические коридоры. Он добавил, что изучаются альтернативные варианты торговых путей. Например, Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) - маршрут, соединяющий Индию со странами Центральной Азии, Россией и Европой через Иран.

Напомним, после вторжения России в Украину против Москвы стали активно вводить санкции. Ограничения затронули практически все сферы российской экономики - от финансовой до транспортной. К примеру, кораблям РФ запретили заходить в порты многих стран, а самолетам приземляться в аэропортах.

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