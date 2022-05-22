Самоубийство или «хлопок» в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина 2 22.05.2022, 8:05

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В России происходит борьба вооруженных кланов.

Президента страны-агрессора Владимира Путина может ждать трагическая кончина, причем бункер на Урале главу Кремля не спасет.

Как рассказал во время чата на "Главреде" политический и экономический аналитик Тарас Загородний, американцы дают понять, что при необходимости они достанут все высшее руководство РФ и просто его уничтожат.

"Судя по тому, как себя ведут американцы в отношении Путина, все гораздо интереснее. А они стали намекать, что все о Путине знают, и, если будет ответный удар со стороны Штатов, то не россияне будут гибнуть – американцы прекрасно знают, где достать Путина. Уже неоднократно были статьи, в том числе в китайской прессе, о том, что современные технологии, имеющиеся у американцев, позволяют уничтожать бункеры на глубине до двух тысяч метров. А глубина бункера Путина - одна тысяча метров, это еще советский бункер", - рассказал Загородний.

Однако, по его версии, смерть Путина скорее всего будет связана с внутренними процессами в России.

"Более вероятным кажется трагическое самоубийство Путина выстрелом себе несколько раз в голову. Из-за борьбы между двумя кланами ФСБ и армией РФ. Ведь сейчас ФСБ пытается сделать виноватой армию в том, что она провалила операцию в Украине. Оба клана – это вооруженные люди", - сказал аналитик.

По его мнению, Украине следует болеть за все команды одновременно.

"Чем больше будет дестабилизация в России, тем лучше. Смена власти в России точно перейдет в гражданскую войну или в третью чеченскую, или фашиствующее население будет требовать дополнительной крови в поисках того, кто виновен в их поражении в войне с Украиной. Нам все это будет только на руку", - резюмировал Тарас Загородний.

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