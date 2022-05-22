Генштаб ВСУ: Белорусская армия усилила ведение разведки на границе с Украиной 5 22.05.2022, 8:14

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Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории страны.

Вооруженные силы Беларуси усилили ведение разведки на Волынском и Полесском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь усилили ведение разведки, отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины.

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