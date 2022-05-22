закрыть
22 мая 2022, воскресенье, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская авиация мощно ударила по оккупантам: уничтожены два «Солнцепека» и много техники

1
  • 22.05.2022, 8:29
  • 9,534
Украинская авиация мощно ударила по оккупантам: уничтожены два «Солнцепека» и много техники

Войска РФ терпят поражение в воздухе.

За сутки 21 мая ударная авиация Воздушных сил уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в частности, две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Кроме того, оккупанты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

К тому же подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении был сбит БпЛА "Орлан-10".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под черным обелиском
Под черным обелиском Ирина Халип
Путин в придуманной реальности
Путин в придуманной реальности Владислав Иноземцев
Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив