Украинская авиация мощно ударила по оккупантам: уничтожены два «Солнцепека» и много техники 1 22.05.2022, 8:29

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Войска РФ терпят поражение в воздухе.

За сутки 21 мая ударная авиация Воздушных сил уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в частности, две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Кроме того, оккупанты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

К тому же подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении был сбит БпЛА "Орлан-10".

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