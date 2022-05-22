Разочарование в Путине 22.05.2022, 11:38

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Базовую аудиторию Соловьева-Киселева и примкнувшей к ним Симоньян унесет в открытое море истории.

Доктор политических наук University College of London Владимир Пастухов написал о возможном развитии событий в результате неудач России в войне и «новом русском человеке»:

– Мы, по всей видимости, стоим на пороге превращения этой войны в позиционную, чем-то напоминающую первую мировую. События на линии фронта постепенно перестанут происходить, и сама эта линия может надолго застыть приблизительно на одном месте.

Я думаю, будущее России – за «разочарованным путинцем». Базовую аудиторию Соловьева-Киселева и примкнувшей к ним Симоньян унесет в открытое море истории.

«Стрелковы» и «Навальные» погасят друг друга, как гасят друг друга две волны у берега – накатывающая и откатывающая. На берег выбросит продукты распада путинской эпохи, обломки некогда великих кораблей, впитавшие в себя дух своего времени навсегда.

Это будет смурной и неприветливый народ, хлебнувший горя сам и обидевший многих вокруг. Романтики в нем будет мало, но печальный урок истории он усвоит хорошо, и на новую «великую сказку» его будет трудно купить. Горьковский прагматизм и деловитость возьмут в нем свое, и он постарается соорудить из обломков приемлемое жилище.

Неожиданно выяснится, что он умеет не только ломать, но и строить. Этот дом не будет похож на дворец в Геленджике. Скорее он будет напоминать приличный советский санаторий с трехразовым питанием и дешевыми покрывалами. Но зато там всем хватит места.

И потихоньку в этом санатории новый русский человек успокоится и начнет забывать о войне.

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