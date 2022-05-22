Россияне начали ездить в Минск за картами белорусских банков 22.05.2022, 22:28

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Оформляют карты Visa и MasterCard.

Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard в белорусских банках. Расплатиться ими на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя, однако с их помощью россияне смогут оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play.

Об этом сообщает gazeta.ru. Также, отмечается, граждане РФ смогут пользоваться "белорусскими" картами за границей.

"Учитывая, что белорусские карты дают россиянам достаточно широкие возможности, белорусский карточный туризм будет популярен: отказаться от тех благ, которые были до санкций, тяжело. Да и вопрос всего в сотне километров", – говорится в сообщении.

Открыть карту можно в российских рублях, белорусских рублях, долларах и евро. Пополнить же – с помощью международного SWIFT-перевода, в офисе банка или через интернет-банк. Однако для этого, отмечается, "нужно завести еще одну карту – "Белкарт-Мир".

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу в России с 10 марта. Из-за этого держатели их карт не могут расплачиваться ими за границей. Еще раньше эти системы отключили свои карты в российских банках, попавших под санкции Запада.

Помимо этого, китайский аналог Visa и MasterCard – UnionPay – отказывается сотрудничать с российскими банками. Он боится попасть из-за этого под санкций Запада.

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