Под Изюмом провалилась российская разведка боем

Под Изюмом провалилась российская разведка боем2
- 23.05.2022, 13:47
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Оккупанты отступили с потерями.
За минувшие сутки в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два мирных жителя, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район. Сегодня утром российские оккупанты нанесли удары в районе Павлова Поля, снаряд упал возле остановки общественного транспорта. 1 человек получил ранения взрывной волной. За сутки в целом по Харькову – 2 раненых", - написал он в своем Telegram.
Он сообщил, что ВС РФ продолжают также обстреливать населенные пункты области, там тоже есть раненые среди мирного населения.
"В минувшие сутки обстреливали Циркуны, 2 раненых. В Первомайском – 1 раненый. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи. Ночью обстрелы оккупантов подвергся Чугуевскому району, в результате обстрела занялись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал", - написал Синегубов.
Он добавил, что в районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.