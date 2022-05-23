Под Изюмом провалилась российская разведка боем 2 23.05.2022, 13:47

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Оккупанты отступили с потерями.

За минувшие сутки в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два мирных жителя, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян Киевский район. Сегодня утром российские оккупанты нанесли удары в районе Павлова Поля, снаряд упал возле остановки общественного транспорта. 1 человек получил ранения взрывной волной. За сутки в целом по Харькову – 2 раненых", - написал он в своем Telegram.

Он сообщил, что ВС РФ продолжают также обстреливать населенные пункты области, там тоже есть раненые среди мирного населения.

"В минувшие сутки обстреливали Циркуны, 2 раненых. В Первомайском – 1 раненый. 1 гражданский пострадал от обстрелов Балаклеи. Ночью обстрелы оккупантов подвергся Чугуевскому району, в результате обстрела занялись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал", - написал Синегубов.

Он добавил, что в районе Изюма враг на отдельных участках пытался провести разведку боем, но понес потери и отступил.

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