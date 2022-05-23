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Уничтожение крейсера «Москва»: в РФ хотят признать погибших военных жертвами «катастрофы»

  • 23.05.2022, 22:38
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Уничтожение крейсера «Москва»: в РФ хотят признать погибших военных жертвами «катастрофы»

О цинизме и лжи российских властей рассказали матери двоих погибших на крейсере срочников.

Родителям срочников с потопленного российского ракетного крейсера "Москва" предлагают подписать заявления, что их сыновья "умерли в результате катастрофы".

Об этом "Новая газета. Европа" сообщает со ссылкой на матерей двоих солдат.

В частности, речь идет о матери срочника Мухаммеда Муртазаева, проходившего службу на крейсере.

"Нам сообщили, что мой сын входит в список без вести пропавших военнослужащих. При этом в письменном виде эта информация не предоставлялась. Мы также обращались в Военный комиссариат Республики Крым и 29 апреля получили ответ: "Извещаю вас с прискорбием о том, что ваш сын… Муртазаев Мухаммед Серверович, проходивший военную службу по призыву, пропал без вести в результате катастрофы в открытом море на ракетном крейсере "Москва" 13 апреля 2022 года", – рассказала женщина.

По ее словам, на встрече с командованием родственникам сказали, что крейсер находился в нейтральных водах и не являлся участником боевых действий.

Мать другого погибшего срочника рассказала журналистам, что во время попыток понять, считается ее сын погибшим или пропавшим без вести, ей также приходили извещения из военкомата, в которых было сказано:

"С прискорбием извещаем, что ваш сын без вести пропал в результате катастрофы".

"Приглашают это заявление подписать и говорят, что есть свидетели, которые видели, как сын находился на крейсере в тот день, но куда он исчез, никто не видел. У меня у самой этого нет на руках, я даже за ним не пошла и сказала, что ничего подписывать не буду. А мне звонят и говорят, что "уже три семьи подписали заявление, тоже приходите напишите, чтобы сразу в суд, чтобы долго не затягивали". Меня даже не спросили, готова ли я такое заявление подписать, что я добровольно признаю своего сына погибшим… Даже не погибшим. Там написано "умершим в результате катастрофы" и не прописано, что он участник этой операции", – рассказала она.

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