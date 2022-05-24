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Таролог о Лукашенко: Доля его незавидная

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  • 24.05.2022, 13:19
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Таролог о Лукашенко: Доля его незавидная
Фото: Getty Images

Все, что ему остается, это расстраиваться, грустить, выхода нет.

Пока одни читают прогнозы политологов, другие смотрят расклады таро. Гадание на политику внезапно стало популярным и в Беларуси, и в Украине.

Украинская специалист по картам Таро Наталья Борисенко предсказала, что в ближайшее время ждет Лукашенко, пишет издание dialog.ua.

«Какие события будут происходить в жизни Лукашенко до конца текущего года?» — именно так был сформулирован вопрос с конкретными сроками.

Предсказательница перетасовывает колоду, достает из нее три карты, внимательно смотрит и после короткой паузы произносит: «Доля его незавидная. Он, конечно, в таком положении, что практически у него уже нет выбора. И здесь пятерка чаш. Все, что ему остается, это расстраиваться, грустить, выхода нет».

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