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На судах в море остается рекордное количество российской нефти

  • 24.05.2022, 13:43
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На судах в море остается рекордное количество российской нефти

Ее не хотят покупать из-за санкций.

На судах в море до сих пор находятся рекордные 62 млн баррелей российской нефти Urals. Желающих ее купить нет из-за антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Импорт российской нефти и нефтепродуктов уже запрещен в США из-за вторжения РФ в Украине. В Европе пока еще обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, однако часть потенциальных покупателей отказывается от российской нефти из-за действующих санкций, а также опасаясь будущих мер.

По информации Vortexa, сейчас объем сырой нефти Urals в море в три раза превышает средний довоенный. При этом в мае экспорт российской нефти упал до 6,7 млн баррелей в сутки. До войны этот показатель составлял 7,9 млн баррелей в сутки.

Эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл отметила, что информация о все еще высоком российском экспорте не показывает полной картины, ведь российская нефть продолжает скапливаться в море, а ее продажи уменьшаются.

Количество грузов Urals в море, не имеющих определенного пункта назначения, составляет 15% от общего количества, что тоже является рекордом.

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