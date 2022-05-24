ВСУ уничтожили 17 батальонно-тактических групп из 90, которые РФ задействовала в войне 1 24.05.2022, 22:59

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Украинцы активно уничтожают противника.

По состоянию на май ВСУ уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп из 90, задействованных в войне с Украиной.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает ukrinform.ua.

"Почти 170 тыс. живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В общей сложности было задействовано более 90 батальонно-тактических групп, и, кстати, еще около 30 Россия может ввести в действие в течение полутора или двух месяцев. Тем не менее, ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских батальонно-тактических групп", - сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны отметил, что сейчас идет самая активная фаза полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Впрочем, как напомнил Мотузяник, Россия понесла стратегическое поражение на так называемом первом этапе агрессии, из-за чего вынуждена была пересмотреть свои цели.

"Сейчас они пытаются полностью взять под контроль админграницы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Они пытаются оцепить группировки украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым. Ситуация сейчас довольно непростая, но, тем не менее, это стратегическое поражение России" , – отметил Мотузяник.

Он добавил, что РФ не может вести активные боевые действия по нескольким направлениям.

"Эта война показала, что Россия не может вести активные боевые действия одновременно на стратегических направлениях. То есть, могут производиться определенные тактические операции, но общее стратегическое наступление было провалено", - подчеркнул спикер Минобороны.

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