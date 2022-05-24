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Боровлянские активисты провели акцию протеста

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  • 24.05.2022, 23:05
  • 1,332
Боровлянские активисты провели акцию протеста

Они сожгли портрет Путина.

Боровлянские активисты провели акцию протеста.

«Пуцін - чорт! І месца яго ў пекле!», — передают активисты Боровлян.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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