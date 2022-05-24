Боровлянские активисты провели акцию протеста
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Они сожгли портрет Путина.
Боровлянские активисты провели акцию протеста.
«Пуцін - чорт! І месца яго ў пекле!», — передают активисты Боровлян.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»
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