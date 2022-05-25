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Где клубника дешевле — в Гомеле или городах Польши?

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  • 25.05.2022, 8:54
  • 10,170
Где клубника дешевле — в Гомеле или городах Польши?

Белорусы ответили пропагандистам.

Беларусские пропагандисты продолжают убеждать в том, как дорого стало жить на Западе как и страдают от роста цен европейцы, в частности, поляки. При этом о рекордной инфляции в Беларуси умалчивают.

Тем временем начался сезон на популярную ягоду — клубнику. Чем не повод сравнить цены? Как написала «Белка», на центральном рынке Гомеля греческая клубника стоит 25 руб. за килограмм, а местная, белорусская — 35 руб.

Читатели «Флагштока»( ) прислали фото из супермаркета в Польше. Там свежую местную клубнику продают по 22 злотых за кило (17 бел. руб.), испанскую — еще дешевле. А на рынке свежая клубника от фермеров стоит 18 злотых за кило — это 14 бел. руб. Более чем в два раза дешевле, чем на гомельском рынке.

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