ВСУ отогнали российский флот от берегов Украины 2 25.05.2022, 11:24

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Корабли агрессора боятся приближаться из-за больших потерь.

ВСУ заставили российский флот избегать приближения к побережью украинского государства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Они осторожничали, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море.

Цель – одна: это нанесение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции.

Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе», – отметил представитель военной разведки Украины.

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