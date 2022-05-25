ВСУ отогнали российский флот от берегов Украины

ВСУ отогнали российский флот от берегов Украины2
- 25.05.2022, 11:24
- 4,152
Корабли агрессора боятся приближаться из-за больших потерь.
ВСУ заставили российский флот избегать приближения к побережью украинского государства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«Они осторожничали, но их корабельная группировка на сегодняшний день, к сожалению, обеспечивает полный контроль Азовского моря, и это понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море.
Цель – одна: это нанесение нам убытков в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон. Не допустить движения товаров как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению тех крупнейших десантных кораблей, других кораблей в случае проведения морской десантной операции.
Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе», – отметил представитель военной разведки Украины.