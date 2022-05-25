«За копейки возить не будем»: в Жодино бастуют таксисты 16 25.05.2022, 12:31

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Работники «Яндекс Go» не выходят на работу.

В Жодино сегодня некоторые таксисты «Яндекс Go» снова не вышли на работу. Они рассказали zerkalo.io, что агрегатор «обещал улучшить условия работы, а по факту ничего не изменилось». Из-за того, что изменилась оплата труда таксистов, в начале мая они уже не выходили в некоторые дни на работу. Такая ситуация была в Жодино, Ивацевичах, Бобруйске, Барановичах.

Что произошло

В конце апреля «Яндекс Go» сообщал об оптимизации тарифов в некоторых городах Беларуси, «чтобы частично компенсировать изменение цен на топливо и обслуживание автомобилей и чтобы стоимость поездок оставалась доступной для пользователей».

При этом сервис «Яндекс Go» изменил гарантированную ежедневную оплату водителям. В некоторых городах ее снизили, а где-то (к примеру, в Жодино) и вовсе отменили полностью. Также агрегатор понизил тарифы для пассажиров, что отразилось на зарплате водителей — она стала меньше. Таксисты жалуются, что сейчас при полной рабочей смене они не могут нормально заработать, а цены на топливо и обслуживание авто в последние несколько месяцев постоянно растут.

Компания «Яндекс Go» заявляла, что при новых тарифах доходы водителей вырастут на пять процентов.

«За эти копейки возить не будем». Что говорят водители из Жодино

Перевозчики из Жодино сообщили, что сегодня некоторые из них снова не вышли на работу. Причина этого прежняя — недовольство оплатой труда. Оказывается, после протестов «Яндекс Go» вернул для них суточную гарантированную оплату в размере 140 рублей. Но чтобы ее получить, надо выполнить 40 поездок (раньше было 35 поездок), а тариф для пассажиров оставили прежним.

— Поездки для людей выходят по 1,2−1,4 рубля. А бензин дорожает, амортизацию платить надо. Звоним и пишем пассажирам, что за эти копейки возить не будем. Люди возмущаются, потому что кто-то готов платить и 3,5 рубля, как в обычных службах такси, но там машину не вызвать, — рассказали перевозчики.

Водители хотят, чтобы «Яндекс Go» прислушался к их просьбам и уровнял поездку по городу с другими службами такси Жодино, а также вернул платные подачи автомобиля.

— Очень много опытных водителей ушли, приходят молодежь подработчики, которые работают под чужими аккаунтами, они вообще не знают специфики работы в такси, готовы за 1,2 рубля работать и убивать машины, — возмущаются таксисты «Яндекс Go».

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