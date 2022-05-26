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Знаменитый журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Путина и его армию

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  • 26.05.2022, 13:55
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Знаменитый журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Путина и его армию

«Русский медведь» попал в капкан.

Известный французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил свой свежий номер Украине, опубликовав в нем работы украинских карикатуристов.

Заработанные средства от продажи этого номера собираются передать Вооруженным силам Украины, сообщает Le Figaro.

В номере, который вышел 25 мая, представлены работы Ассоциации карикатуристов Одессы "Российский военный корабль, иди нах*й".

"Отвечайте на ракеты смехом: сатирический еженедельник Charlie Hebdo чтит украинских карикатуристов, которые продолжают делать свою работу, несмотря на российское вторжение, публикуя из солидарности около двадцати своих карикатур", – говорится в сообщении.

Среди работ есть русский медведь, который окунает лапу в улей перед тем, как его съедают пчелы, солдаты, которые кладут снаряд на горку в детском саду, или орудия пыток с изображением Путина.

В журнале отмечают, что несмотря на ужас войны, юмор постоянно присутствует в жизни украинцев: в форме шуток, трагикомических ситуаций, в выражении отправить россиян в ад.

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