Минобороны Украины: Угроза с территории Беларуси сохраняется 2 26.05.2022, 19:17

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Территорию Беларуси Россия уже использует для ведения агрессивных действий.

Угроза использования территории Беларуси для агрессии против Украины и нанесения ударов с этой территории сохраняется.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя военные учения в беларуси, которые продлятся до конца мая.

«Территорию Беларуси Россия уже использует для ведения агрессивных действий... Что касается учений, мы с вами видели, как Россия использует повод учений для того, чтобы осуществлять на самом деле эскалацию и вторжение на территорию другого государства, и, безусловно, учения – это один из способов поддерживать боеспособность войск, но формально демонстрировать это как учения. Поэтому угроза и использования территории Беларуси, и нанесения ударов с этой территории остается, равно как и остается угроза использования приднестровского региона Молдовы», – заявила Маляр.

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