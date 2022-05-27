На Донбассе уничтожили командный пункт России

На Донбассе уничтожили командный пункт России5
- 27.05.2022, 22:26
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Ликвидировано много офицеров.
Украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.
В командном пункте находились русские офицеры. Вряд ли они выжили после удара украинских военных.
«Более 20 старших русских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью», - отметил Арестович.