На Донбассе уничтожили командный пункт России 5 27.05.2022, 22:26

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Ликвидировано много офицеров.

Украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

В командном пункте находились русские офицеры. Вряд ли они выжили после удара украинских военных.

«Более 20 старших русских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью», - отметил Арестович.

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