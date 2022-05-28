В России пожары охватили 60 тысяч гектар леса 5 28.05.2022, 17:10

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Наиболее обширные пожары - в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской области.

Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30 процентов и превысила 60 тысяч га, сообщило в субботу, 28 мая, федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) "Авиалесоохрана", пишет dw.com.

"На 00:00 мск 28.05.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее обширные пожары действуют в Красноярском крае (35 393 га), в Иркутской области (11 855 га), в Забайкальском крае (8454 га), в Туве (3421 га) и в Томской области (1050 га). Лесные пожары площадью менее 1 тысячи га зарегистрированы в Амурской и Новосибирской областях, в Алтайском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе. В тушении задействованы 3783 человека, 534 единицы наземной техники и 37 воздушных судов, еще 68 воздушных судов осуществляют мониторинг лесопожарной обстановки, отмечает ведомство.

Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе РФ

По данным "Авиалесоохраны", за минувшие сутки в 16 регионах России было ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6112 га, в частности, в Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Амурской областях, республиках Башкортостан, Алтай, Хакасия, Тыва и Бурятия, а также Алтайском, Красноярском, Хабаровском и Забайкальском краях.

Пожароопасный сезон начался в 81 субъекте РФ, говорится в сообщении. Режим ЧС в связи с лесными пожарами действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах РФ.

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