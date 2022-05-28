закрыть
28 мая 2022, суббота, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России пожары охватили 60 тысяч гектар леса

5
  • 28.05.2022, 17:10
  • 2,452
В России пожары охватили 60 тысяч гектар леса

Наиболее обширные пожары - в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Иркутской области.

Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30 процентов и превысила 60 тысяч га, сообщило в субботу, 28 мая, федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) "Авиалесоохрана", пишет dw.com.

"На 00:00 мск 28.05.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наиболее обширные пожары действуют в Красноярском крае (35 393 га), в Иркутской области (11 855 га), в Забайкальском крае (8454 га), в Туве (3421 га) и в Томской области (1050 га). Лесные пожары площадью менее 1 тысячи га зарегистрированы в Амурской и Новосибирской областях, в Алтайском крае и в Ямало-Ненецком автономном округе. В тушении задействованы 3783 человека, 534 единицы наземной техники и 37 воздушных судов, еще 68 воздушных судов осуществляют мониторинг лесопожарной обстановки, отмечает ведомство.

Пожароопасный сезон открыт в 81 регионе РФ

По данным "Авиалесоохраны", за минувшие сутки в 16 регионах России было ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6112 га, в частности, в Тюменской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Амурской областях, республиках Башкортостан, Алтай, Хакасия, Тыва и Бурятия, а также Алтайском, Красноярском, Хабаровском и Забайкальском краях.

Пожароопасный сезон начался в 81 субъекте РФ, говорится в сообщении. Режим ЧС в связи с лесными пожарами действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин