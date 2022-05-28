Спикер Одесской ОВА: У Украины достаточно ракет, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ 4 28.05.2022, 19:29

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Украина уже получила ракеты «Гарпун».

Полученных Украиной сейчас ракет уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот России. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук отметил, что по оценкам американских специалистов, для вывода из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР "Гарпун", для уничтожения крейсера - четырех, а эсминца - двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. Например, в Персидском заливе ракетами "Гарпун" были потоплены два иранских корабля.

"Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?",- прокомментировал он.

Братчук описал, как работают ракеты "Гарпун". После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 метров над уровнем моря и далее осуществляет маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.

Передача ракет "Гарпун" позволит ликвидировать вражескую силу в Черном море и предотвратить продовольственный кризис, спровоцированный россиянами.

ВСУ ранее уже провели ряд успешных морских операций, уничтожив, в частности, флагман ЧФ РФ "Москва".

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