Казахстан запретил дальнобойщикам РФ и Беларуси доставлять в страну товары из ЕС
- 28.05.2022, 19:44
Грузовики будут задерживать.
Казахстан запретил дальнобойщикам России и Беларуси доставлять в страну товары из Евросоюза. Белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков, будут задерживать, пишет «Униан».
В начале апреля Евросоюз ввел запрет на въезд грузовиков из РФ и Беларуси. В свою очередь, Лукашенко ввёл контрсанкции, запретив въезд машин, принадлежащих европейским перевозчикам. После этого в белорусском транспортно-логистическом центре происходила перецепка или перегрузка, а далее груз везла белорусская или российская компания.