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Казахстан запретил дальнобойщикам РФ и Беларуси доставлять в страну товары из ЕС

  • 28.05.2022, 19:44
Казахстан запретил дальнобойщикам РФ и Беларуси доставлять в страну товары из ЕС

Грузовики будут задерживать.

Казахстан запретил дальнобойщикам России и Беларуси доставлять в страну товары из Евросоюза. Белорусские и российские грузовики, перевозящие товары, перегруженные от европейских перевозчиков, будут задерживать, пишет «Униан».

В начале апреля Евросоюз ввел запрет на въезд грузовиков из РФ и Беларуси. В свою очередь, Лукашенко ввёл контрсанкции, запретив въезд машин, принадлежащих европейским перевозчикам. После этого в белорусском транспортно-логистическом центре происходила перецепка или перегрузка, а далее груз везла белорусская или российская компания.

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