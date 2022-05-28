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Зеленский: Каждый день работаем над усилением нашей защиты

  • 28.05.2022, 22:51
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Зеленский: Каждый день работаем над усилением нашей защиты

Глава украинского государства ожидает хороших новостей о новом оружии для ВСУ на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно приближается к тому, что украинская армия будет преобладать российских оккупационных военных как технологически, так и ударной силой. Глава украинского государства ожидает хороших новостей о новом оружии для ВСУ на следующей неделе. Об этом говорится в его вечернем видеообращении.

"Каждый день работаем над усилением нашей защиты. Это прежде всего снабжение оружием. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет преобладать оккупантов технологически и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по этому уже на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.

Также на следующей неделе президент будет обращаться в парламенты европейских стран по усилению защиты Украины и совместного международного давления на государство-агрессора. В частности, на заседании Европейского Совета, которое пройдет 30-31 мая, Зеленский будет говорить о российском терроре в Украине.

"Буду говорить о терроре, который стал на сегодняшний день фактически единственной формой действий РФ по отношению к Европе: на земле в Украине, на энергетическом рынке всей Европы, на продовольственном рынке в глобальном масштабе", - подчеркнул он.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что ситуация на Донбассе и в Харьковской области очень сложная. Остаются ключевыми направлениями на фронте Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасна и другие регионы, где сосредоточено наступление оккупантов. Но украинские защитники героически удерживают оборону.

В то же время в Херсонской области оккупанты фактически держат украинцев в заложниках. Как подчеркнул президент, это проявление слабости со стороны рашистов, потому как им нечего дать людям, а люди не хотят ничего брать у них.

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