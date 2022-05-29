Контратака ВСУ: армия РФ понесла значительные потери на юге Украины и отступила 1 29.05.2022, 8:02

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Оккупанты перешли к обороне на невыгодных рубежах.

На Южнобугском направлении армия РФ, в результате наступательных действий украинских подразделений понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка Херсонской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая.

Отмечается, что российские оккупанты принимают меры по восстановлению утраченных позиций за счет переброски резервов на угрожаемые направления.

"Российские оккупанты осуществили огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других", - говорится в сообщении.

Вместе с тем с целью пополнения потерь враг усиливает группировки снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

В Приднестровском регионе Республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием автомобилей оборудованных спецсредствами.

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