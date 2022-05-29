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Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin

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  • 29.05.2022, 8:34
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Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin

У Т-62 нет реактивной брони.

У войск России нет огромного преимущества в военной технике по всей линии фронта. Такая ситуация наблюдается только на тех участках, где они пытаются прорвать оборону ВСУ. Атакует большинство танков не одновременно, а волнами. Россияне расконсервируют старые танки Т-62, которые помнят еще времена Хрущева. На них нет брони – такие танки очень эффективно уничтожаются современными переносными противотанковыми ракетными комплексами NLAW и Javelin. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что у российских оккупантов нет колоссального преимущества по всей линии фронта. В районе Северодонецка они создали превосходство за счет плотности войск. Большое количество танков сосредоточено на участках, где они пытаются прорвать оборону. Такая техника атакует не одновременно, а волнами.

"Не будем пугать людей, что 1:20. 1:20 они (российские захватчики) создали на отдельных направлениях в районе Северодонецка за счет плотности войск. Это не говорит о том, что у нас по всей линии фронта 1:20 техники. Нет, это на участках, где они пытаются прорвать нашу оборону. И одновременно эти 20 танков против нашего одного не идут в атаку – они идут волнами по несколько машин – 1:4, 1:5. Такое преимущество создают в ходе атак на наши позиции", - объяснил Жданов.

По его словам, оккупанты отказались снимать с хранения самый современный по советским меркам танк Т-80 из-за его работы на авиационном газе, поскольку это дорого. Поэтому они снимают Т-62, именно этими танками они атакуют украинские позиции и пытаются создать численное преимущество.

"Они пошли еще дальше и снимают Т-62 , который прост, как трактор, в эксплуатации. Этими танками они попытаются создать численное преимущество, этими ударными "бронированными кулаками" и пехотой "забрасывать" наши позиции", - сказал Жданов.

Как утверждает эксперт, такие танки должны "помнить еще Хрущева". Это техника еще середины ХХ века, которой у оккупантов еще очень много. Впрочем, у данных танков нет реактивной брони, поэтому их можно уничтожить еще советскими РПГ-7. В ситуации с использованием переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin у Т-62 для них и вовсе нет шансов.

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