закрыть
29 мая 2022, воскресенье, 16:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В трех районах Гомельской области на все лето запретили приближаться к украинской границе

5
  • 29.05.2022, 14:30
  • 1,966
В трех районах Гомельской области на все лето запретили приближаться к украинской границе

Опубликована карта.

С 1 июня до 31 августа временно ограничивается въезд, вход, временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области, сообщает Госпогранкомитет.

Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории.

Также, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Пограничная полоса — это участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина