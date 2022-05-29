В трех районах Гомельской области на все лето запретили приближаться к украинской границе

В трех районах Гомельской области на все лето запретили приближаться к украинской границе5
- 29.05.2022, 14:30
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Опубликована карта.
С 1 июня до 31 августа временно ограничивается въезд, вход, временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области, сообщает Госпогранкомитет.
Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории.
Также, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
Пограничная полоса — это участок местности, прилегающий к Государственной границе (в среднем на глубину до 10 км), предназначенный для возведения (строительства) и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для осуществления охраны Государственной границы.