Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых «Крабов»12
- 29.05.2022, 17:27
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Что известно об этой САУ?
Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм KRAB. Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на источник в правительстве.
По данным издания, Польша передала украинской армии 18 самоходных гаубиц KRAB (три батареи).
По словам собеседника журналистов, Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.
KRAB – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.