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Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых «Крабов»

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  • 29.05.2022, 17:27
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Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых «Крабов»

Что известно об этой САУ?

Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм KRAB. Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на источник в правительстве.

По данным издания, Польша передала украинской армии 18 самоходных гаубиц KRAB (три батареи).

По словам собеседника журналистов, Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.

KRAB – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

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