«РФ прекратит существование, а Путин куда-то исчезнет» 3 29.05.2022, 18:29

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Первым может отделиться Дальний Восток.

Введенные Западом экономические санкции против России из-за того, что развязала войну в Украине, могут привести к распаду РФ. Российские регионы, богатые природными ресурсами, могут отказаться "кормить Москву".

Такое мнение высказал российский оппозиционер, глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов, пишет "Обозреватель".

Он считает, что Владимир Путин может остаться не только без президентского кресла, но и без страны.

"РФ прекратит существование, а Путин куда-то исчезнет. Сейчас экономика России катится вниз, без света в конце тоннеля, потому что делать провинции, которых будет "доить" Москва, непонятно", - отмечает российский оппозиционер.

Он убежден, что первым может отделиться Дальний Восток, где еще до распада СССР были против верховенства Москвы. Северо-восток России может "убежать в Европу", а богатая алмазами Якутия может объявить о своей независимости.

"Дальний Восток может сказать: "Зачем мне вас кормить? У нас крабы, лес, рыба, мы обойдемся без вас. Будет у нас своя ДНР – Дальневосточная народная республика", - заметил он.

К этому времени центральные власти могут уже не иметь сил, чтобы подавить протесты и усмирить недовольных, считает Герман Обухов.

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