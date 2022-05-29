«На фарш никто не хочет идти»: мобилизация в «Приднестровье» провалилась 5 29.05.2022, 20:29

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Российские кураторы не получили ожидаемых результатов.

Мобилизация в непризнанном Приднестровье провалилась, сообщил в эфире Радио НВ представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Приднестровцы видят, что Россия, как всегда, будет их использовать как пушечное мясо – на фарш никто не хочет идти. <...> Думаю, что та отставка правительства, проведенная в Приднестровье, связана с тем, что этот план был полностью провален, то есть российские кураторы не получили ожидаемых результатов», — отметил Братчук.

На подконтрольной России территории Молдовы, по его словам, даже снизили уровень террористической угрозы с красного до желтого, но угроза из Приднестровья остается, предостерегают в ОВА.

«Определенный источник напряжения постоянно находится. Этот риск будет постоянно присутствовать, пока там присутствует Российская Федерация. И это понятно, но второго фронта не будет», - добавил Братчук.

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