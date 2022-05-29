Россия ударила по Харькову сразу после приезда Зеленского 13 29.05.2022, 21:01

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Оккупанты обстрелялисеверную часть города.

В воскресенье, 29 мая, российские войска обстреляли один из районов Харькова после того, как стало известно о приезде в город президента Украины Владимира Зеленского.

Оккупанты обстреляли район поселка Жуковского и северную часть Харькова. Об этом сообщает "Суспільне".

В результате обстрела повреждены дома, автомобили, магазины и гаражи.

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире единого телемарафона подтвердил, что город был обстрелян.

"Харьков не прекращают обстреливать, и сегодня мы также, к сожалению, имеем обстрел одной из частей города Харькова", — заявил городской голова.

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