Назван один из главных секретов большого урожая 3.05.2022, 16:57

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Что нужно сделать с картошкой перед посадкой.

Казалось бы, что выращивать картофель проще простого.

Закопал, пару раз окучил, опрыскал от колорадских жуков, пару раз полил за сезон – и собрал отличный урожай.

Если бы все было так просто, то каждому дачнику удавалось собрать по ведру урожая с куста. Но, как известно, не каждый год урожай удается даже на плодородных почвах, пишет сайт belnovosti.by.

Чтобы повысить урожайность картошки на 20%, опытные дачники рекомендуют замачивать семенную картошку в гумате калия. Это и подкормка, и стимулятор роста, и антистрессант.

После замачивания сразу лучше начинает развиваться корневая система, иммунитет повышается, все жизненные процессы происходят активнее.

Нужно в 10 литрах воды размешать 2 столовые ложки концентрата и замочить в этом растворе клубни на 3-4 часа, а лучше 8.

Проросшую картошку замачивать будет не очень удобно, тогда можно просто залить приготовленный раствор в пульверизатор и опрыскать весь семенной материал непосредственно перед посадкой.

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