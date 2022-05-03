Назван один из главных секретов большого урожая
- 3.05.2022, 16:57
- 1,568
Что нужно сделать с картошкой перед посадкой.
Казалось бы, что выращивать картофель проще простого.
Закопал, пару раз окучил, опрыскал от колорадских жуков, пару раз полил за сезон – и собрал отличный урожай.
Если бы все было так просто, то каждому дачнику удавалось собрать по ведру урожая с куста. Но, как известно, не каждый год урожай удается даже на плодородных почвах, пишет сайт belnovosti.by.
Чтобы повысить урожайность картошки на 20%, опытные дачники рекомендуют замачивать семенную картошку в гумате калия. Это и подкормка, и стимулятор роста, и антистрессант.
После замачивания сразу лучше начинает развиваться корневая система, иммунитет повышается, все жизненные процессы происходят активнее.
Нужно в 10 литрах воды размешать 2 столовые ложки концентрата и замочить в этом растворе клубни на 3-4 часа, а лучше 8.
Проросшую картошку замачивать будет не очень удобно, тогда можно просто залить приготовленный раствор в пульверизатор и опрыскать весь семенной материал непосредственно перед посадкой.