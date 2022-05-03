закрыть
3 мая 2022, вторник, 17:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван один из главных секретов большого урожая

  • 3.05.2022, 16:57
  • 1,568
Назван один из главных секретов большого урожая

Что нужно сделать с картошкой перед посадкой.

Казалось бы, что выращивать картофель проще простого. 

Закопал, пару раз окучил, опрыскал от колорадских жуков, пару раз полил за сезон – и собрал отличный урожай.

Если бы все было так просто, то каждому дачнику удавалось собрать по ведру урожая с куста. Но, как известно, не каждый год урожай удается даже на плодородных почвах, пишет сайт belnovosti.by.

Чтобы повысить урожайность картошки на 20%, опытные дачники рекомендуют замачивать семенную картошку в гумате калия. Это и подкормка, и стимулятор роста, и антистрессант.

После замачивания сразу лучше начинает развиваться корневая система, иммунитет повышается, все жизненные процессы происходят активнее.

Нужно в 10 литрах воды размешать 2 столовые ложки концентрата и замочить в этом растворе клубни на 3-4 часа, а лучше 8.

Проросшую картошку замачивать будет не очень удобно, тогда можно просто залить приготовленный раствор в пульверизатор и опрыскать весь семенной материал непосредственно перед посадкой. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников