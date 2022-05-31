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«Гауляйтер» Мелитополя отказывается от должности после взрыва в городе

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  • 31.05.2022, 13:40
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«Гауляйтер» Мелитополя отказывается от должности после взрыва в городе
Галина Данильченко

Предательница боится за свою жизнь.

После взрыва фейкового «губернатора» в Мелитополе гауляйтер Галина Данильченко отказывается от должности начальника оккупационной военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

Об этом сообщает поинформиронванный источник «РИА Мелитополь».

Источник сообщил, что Данильченко заявила, что отказывается от должности начальника военно-гражданской администрации, так как боится за свою жизнь.

Уволиться ей предложили с одним условием – сдаться спецслужбам Украины.

По инсайдерской информации СМИ, следом автомобилем, который подорвался утром 30 мая, от ТЦ Квартал двигалось авто с Данильченко.

Взрывчатка, заложенная в канализационном люке за кафе «Шторм», сработала во время движения «Мерседеса» и могла предназначаться гауляйтеру.

30 мая в центре оккупированного Мелитополя прогремел взрыв – там находится так называемая военно-гражданская администрация коллаборантов, а также дом фейкового «губернатора» и предателя Евгения Балицкого. По предварительной информации – ранена Евгения Зайцева, племянница гауляйтера Балицкого.

Фамилии раненых оккупанты тщательно скрывают. Парень 2001 года получил минно-взрывные травмы: открытые переломы обеих костей голени, множественные осколочные ранения. Девушка 1994 года получила контузию, осколочные ранения грудной клетки.

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