Серьезный удар по Путину 1 Виталий Портников, espreso.tv

31.05.2022, 16:55

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Нефтяное эмбарго будет.

Лидерам стран Европейского Союза буквально в последний момент удалось преломить сопротивление главы венгерского правительства Виктора Орбана и ввести эмбарго на поставки российской нефти в страны Европейского Союза.

Для этого европейским лидерам пришлось пойти на значительные уступки Орбану. Поставки российской нефти по пресловутому нефтепроводу "Дружба" будут освобождены от эмбарго. Но и это - серьезный удар по Путину. Уже сейчас прекращаются поставки по морю. А на протяжении нескольких месяцев от поставок нефти по “Дружбе" должны отказаться Польша и Германия. Таким образом, путинский режим потеряет в целом около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов в год. Южная ветка “Дружбы" - по ней нефть поставляется в Венгрию, Словакию и Чехию - приносит около 10 миллиардов. Но и тут закупки будут сокращаться.

Примечательно, что сам Орбан, который сделал все, чтобы затянуть время и фактически помочь Путину сохранить доходы, Кремлю не верит. Венгерский премьер добился от коллег гарантий того, что если поставки по “Дружбе" прекратятся, Евросоюз примет экстренные меры по обеспечению поставок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила на пресс-конференции, что помощь Венгрии в этом случае будет поступать по Адриатическому нефтепроводу, пропускная способность которого может быть увеличена относительно быстро Такие же меры могут быть задействованы и для других стран, зависимых от российской нефти. И это недоверие к Путину, не сомневаюсь, поможет европейцам отказаться от российской нефти вообще. Кремль недолго будет получать и оставшиеся 10 миллиардов.

Виталий Портников, espreso.tv

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