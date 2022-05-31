Украинская беженка из Попасной узнала свои вещи на российском танке 7 31.05.2022, 19:04

9,110

Фотофакт.

Украинская беженка в Великобритании сообщила BBC, что узнала на фотографии с российским танкистом предметы, украденные из ее дома. Алина Коренюк говорит, что на снимке видно новый бойлер, который она купила до войны.

Коренюк и ее дети покинули Украину 8 апреля и живут у британской пары в Ноттингемшире. На фотографии, сделанной в конце мая, видно, как танк проезжает мимо разбомбленных жилых домов в городе Попасная. Российские войска контролируют этот город в Луганской области с 8 мая.

Коренюк говорит, что фотография была сделана на улице всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. Изначально на нее обратил внимание муж. «Он сказал: „Ты не замечаешь ничего странного в этой фотографии?“ и спросил меня, вижу ли я то же, что и он», — рассказала она BBC.

По ее словам, помимо бойлера, на баке лежат скатерть с ее дачи, новые постельные принадлежности Disney для ее детей и красное одеяло.

Коренюк не удивлена случившемуся. «Мы знали, что все, что они не уничтожили, они украдут», — сказала она.

Полицейская и бывший детский психолог Коренюк и ее семья бежали из Попасной 24 февраля, когда началось российское вторжение и обстрелы. Уезжая, семья взяла с собой очень мало вещей. Ее мать была вынуждена оставить домашнюю собаку, и та погибла. Ее мать, бабушка и муж все еще в Украине, но в безопасном месте.

На прошлой неделе «Медиазона» опубликовала список городов, куда российские военные отправили из приграничных с Украиной районов 58 тонн награбленных в Украине вещей. В посылках были кроссовки, консервы, телевизоры, автомобильные покрышки и палатки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».