закрыть
31 мая 2022, вторник, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины

2
  • 31.05.2022, 19:42
  • 4,784
Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины

Заявление МИД Украины.

В МИД Украины рассматривают указ Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства.

Своим указом Владимир Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины.

Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны с 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", - подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили, что с начала войны российские захватчики принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права.

Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности.

Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину", - подытожили в МИД Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип