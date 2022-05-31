Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины 2 31.05.2022, 19:42

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Заявление МИД Украины.

В МИД Украины рассматривают указ Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства.

Своим указом Владимир Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины.

Действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны с 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года. По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", - подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили, что с начала войны российские захватчики принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права.

Совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. России не удастся избежать строжайшей ответственности.

Украина будет принимать все возможные меры, в том числе на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину", - подытожили в МИД Украины.

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