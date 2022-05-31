ОПЕК может исключить Россию из сделки по добыче нефти 4 31.05.2022, 22:23

5,786

Это означает, что нефть РФ на мировом рынке могут заместить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может исключить Россию из сделки по добыче. Поскольку европейское эмбарго подорвет ее способность добывать больше нефти.

Об этом сообщает WSJ.

Издание пишет, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти. Это означает, что российскую нефть на мировом рынке могут заместить Саудовская Аравия, ОАЭ и другие производители.

Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году она договорилась с ОПЕК и еще девятью странами о ежемесячном увеличении объемов добычи. Но из-за европейского эмбарго добыча в РФ упадет примерно на 8% в этом году.

По словам делегатов, до сих пор нет официального призыва в ОПЕК добывать больше нефти, чтобы компенсировать потенциальный дефицит. Но некоторые страны Персидского залива уже планируют увеличить добычу в ближайшие несколько месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».