Россия совершает самоубийство 2 4.05.2022, 14:13

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Чем закончится «газовая война» с ЕС?

На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины, прекращение РФ поставок газа в Европу будет политическим самоубийством для страны-оккупанта.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.

"Я позитивно отношусь к процессу, который запустили сами русские. Это добровольное наложение самосанкций. Не только с точки зрения того, что они потеряли Польшу, Болгарию. Но и потому что они демонстрируют Европейскому Союзу всю свою агрессию, неадекватность и желание шантажировать. Такие вещи прощать нельзя. И я надеюсь, что в Европе это реализуется в конкретные шаги", - отметил Коболев.

Он также отметил, что в случае, если РФ прекратит поставки газа, Европе придется принять несколько тяжелых решений.

"Момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей. Я считаю, что это абсолютно реализуемая тактика, которая потребует несколько тяжелых политических решений", - заявил Коболев.

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