Назван популярный продукт, который не стоит сочетать с кофе 2 5.05.2022, 15:13

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Диетолог объяснила, почему.

Диетолог Нурия Дианова объяснила, почему не следует сочетать шоколад и кофе, пишет newsyou.info.

По ее словам, эти продукты следует принимать отдельно, потому что вместе они стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, который разделяет пищевод и желудок. В результате желудочная секреция забрасывается в пищевод, что приводит к изжоге.

«Эти продукты нужно разделять: кофе пить отдельно (например, с пастилками), а шоколад — с чаем в другой прием пищи. И никогда не пейте и не ешьте эти продукты на голодный желудок», — говорит Дианова.

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