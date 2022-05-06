Бабушка с флагом СССР, ставшая «символом» кремлевской пропаганды, прокляла Россию 6.05.2022, 9:32

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Оккупанты разрушили ее дом.

Пожилая жительница Харьковской области, вышедшая к украинским военным с красным флагом, образ которой активно использует официальная пропаганда РФ, обвинила российских военных в разрушении ее дома. Видео с ее участием опубликовал украинский Центр стратегических коммуникаций.

На видео женщину называют «Анна Ивановна Иванова». Сообщается, что она вместе с мужем находится сейчас на подконтрольной Украине территории, в одной из больниц Харькова. Ее дом в одном из сел пострадал от минометного обстрела оккупантов.

По словам Анны Ивановны, она вышла с красным флагом к военным, думая, что это россияне, чтобы убедить их «не громить село». Сейчас она говорит, что сожалеет о своем поступке, поскольку многие люди в Украине стали обвинять ее в предательстве.

Украинские военные на видео призывают не обижать пожилую женщину. Анна Ивановна на видео говорит, что не рада тому, что стала «знаменитой»: «Лучше бы войны не было. Паршиво, что Россия пошла на нас войной».

В марте в соцсетях появилось видео, на котором пожилая женщина выходит к украинским военным с красным флагом. Те предлагают ей гуманитарную помощь. Где и когда было снято видео, тогда не сообщалось. Долгое время не было известно и имя «бабушки с флагом».

Видео активно использовала государственная пропаганда РФ. В ряде российских городов появились граффити и даже скульптуры, изображающие «бабушку с флагом».

🇷🇺 Бабушка со Знаменем Победы добралась и до Сибири.

Плакат бабушки с советским флагом повесили на здание краевого МВД в Красноярске. pic.twitter.com/XYW4xbfMUK — ТТТаймураз (@taymuraz62) May 3, 2022

украинская бабушка с красным флагом стала символом Победы - на провинциальных просторах России ) pic.twitter.com/8EL3coe7yI — Ирина ੴ (@irina18pls) May 2, 2022

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