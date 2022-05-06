Тирания = война 1 Роман Попков

6.05.2022, 22:42

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Роман Попков

фото: Roman Popkov/facebook

Когда тирания приходит в такую страну, как Россия, ясно, чем это закончится.

Тут у ныне покойного российского протестного движения очередная круглая дата – 10 лет разгону акции на Болотной. Сейчас, когда путинские войска опустошают в Украине целые города, когда российские солдаты творят военные преступления невиданные со времен боснийских этнических чисток, хочется подумать о машине времени. Если бы тогда, десять лет назад, к тем гражданам в оппозиционных колоннах на Большой Полянке пришли люди из будущего и показали бы фотографии из Бучи, видеозаписи из Мариуполя – изменило бы это что-либо? Это не убедило бы граждан пойти своей огромной массой на шеренги ОМОНа?

Если бы на огромных экранах возле сцены митинга на проспекте Сахарова стотысячной толпе показали бы Украину 2022 года, сожженных людей, девушек с оторванными ногами?

Толпа все равно пошла бы по кабакам Садового кольца? Увидев грядущий Мариуполь, какое решение принял бы в тот день, 24 декабря, оргкомитет данного протестного митинга? Если бы люди знали, чему они противостоят на самом деле, что они могут сейчас остановить?

Если бы они понимали, что дело не в сфальсифицированных выборах и даже не в несменяемости власти – что все гораздо, в миллионы раз, страшнее? В этом случае митинг тоже закончился бы скандированием "Мы придем еще" и запусканием в небо белых шаров?

Читая эти строки, многие начнут раздражаться, так как слишком много фантастических "бы".

За этим раздражением на самом деле прячется чувство вины. Когда тирания приходит в такую страну, как Россия, ясно, чем это закончится. Тирания – это рано или поздно террор и война. Без всяких сослагательных наклонений. И без кавычек.

Это неизбежно террор. Это всегда война. Террор в буквальном смысле слова. С убийствами и конвейером репрессий. Война в буквальном смысле слова. С танками, пушками, разрушенными городами и тысячами смертей. Россиянам всем следовало это понимать тогда, в 2012-м.

Тирания в России = война.

Еще лучше это должны были понимать "выдающиеся писатели", "известные журналисты" и прочие "интеллектуалы", которые делают себе имя на написании исторической литературы, балуются изданием исторических журналов.

Роман Попков

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