Иероним Радзивилл: Что известно об этом ярком государственном деятеле ВКЛ? 9.05.2022, 14:25

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Он имел шеститысячное собственное войско, равное военным силам Великого княжества Литовского.

В 1715 году 4 мая родился Иероним Флориан Радзивилл, государственный деятель ВКЛ, меценат, основатель Слуцкого театра Радзивиллов, пишет planetabelarus.by.

Представитель несвижской линии магнатского рода, третий сын канцлера великого литовского и несвижского ордината Кароля Станислава Радзивилла и Анны Екатерины, происходившей из рода Сангушко. Младший брат гетмана великого литовского и воеводы виленского Михаила Казимира Радзивилла Рыбоньки.

Получил домашнее образование, много путешествовал за границей. Занимал высокие государственные должности, имел шеститысячное собственное войско, равное военным силам Великого княжества Литовского. Его гарнизоны были расположены в Слуцке (главные силы), а также в Кричеве, Копыле, Негневичах, Рубежевичах и Белице. Иероним Радзивилл организовал войско по прусскому образцу и ввел жестокие наказания за самую малейшую провинность. Радзивилловские отряды набирались из местной шляхты и служилых людей, а офицеров часто приглашали из-за границы.

Иероним Флориан Радзивилл был одним из самых богатых магнатов Речи Посполитой своего времени. Он избегал общественной жизни Речи Посполитой, в которой активно участвовали его родственники. Не участвовал в заседаниях сейма.

В 1745 году магнаты Потоцкие предложили Иерониму Радзивиллу выставить свою кандидатуру на польский королевский престол, но он отказался. По свидетельствам современников, человек он был эксцентричный, окружал себя иностранцами, в основном немцами, любил охотиться, играть и веселиться. Основал в Слуцке мануфактуру, на которой производились слуцкие пояса, пользовавшиеся большой популярностью на территории Речи Посполитой. Он был известен свирепостью и жестокостью в отношении крепостных крестьян и даже дворян. В Бяле-Подляской и Слуцке были построены тюрьмы, в которые мог угодить любой человек, вызвавший гнев и недовольство Иеронима Радзивилла.

Основал театры в Бяле-Подляской и Слуцке (1751 год), артисты для которого готовились в специальной школе (первой в Речи Посполитой).

С 22 по 28 июня в слуцком театре было поставлено 5 спектаклей, три из которых – немецкие комедии, а также итальянская опера и «комедия Маринетта». В 1759 году вместо временного помещения в Слуцке был построен постоянный «комедихауз». Хозяин, Героним Радзивилл, охарактеризовал его так: «Зал для оперы и комедии возведен с большой пышностью. В нем полно зеркал, подвешенных и настенных, в партере лавки мягко выстелены и обиты сукном, рядом такие же удобные ложи, для нас же, больше достойных, диван, обитый пунцовым бархатом, богато украшенный галунами и крепом, возле нее, кроме обычной охраны, стоят вооруженные гранд-мушкетеры, которые представляют собой очень видную фигуру. Театр также очень красивый, у него много разных сцен, которые меняются в декорациях, пристойное место для оркестра, в котором удобно размещаются до 40 иностранцев разных народов, чтобы тешить ухо зрителей слаженной мелодией». В 1756 году в Слуцке создается профессиональный балет. Сюда из Вены приезжает Антони Путини и, предположительно, блестящий французский танцор и балетмейстер Луи Максимилиан Дюпре – солист парижской оперы, один из первых в истории мужского классического танца.

В мае 1760 года 45-летний Иероним Флориан Радзивилл скончался, не оставив после себя наследников. После смерти князя судьбу театра долгое время не могли решить. Театр был закрыт, а костюмы и декорации были перевезены в Несвиж. Балетную труппу объединили с несвижской. Это были последние дни слуцкого театра.

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