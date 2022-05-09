Посольство США в Беларуси: Более 90% белорусов выступают против участия своей страны в войне 8 9.05.2022, 18:44

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС / Forum

Лукашенко втянул Беларусь в неоправданную войну России.

«Путин напал при соучастии Лукашенко». Посольство США в Беларуси опубликовало антивоенный пост

День Победы — это день памяти о прекращении зверств Второй мировой войны и праздник мира, написало посольство США в Беларуси в своем Instagram.

«Мир в Украине является предвестником мира в Беларуси. Опросы показывают: более 90% белорусов выступают против непосредственного участия своей страны в войне, а 67% — против российских обстрелов Украины из Беларуси. Не ошибитесь: Путин напал (на Украину — Прим. ред) при соучастии Лукашенко. Пентагон подтвердил, что с 24 февраля в Украину было запущено множество ракет из Беларуси. Лукашенко уже втянул Беларусь в неоправданную войну России. Сегодняшнее празднование победы омрачено позором режима», — написало американское диппредставительство.

Пост иллюстрируется рисунком, как танк с нарисованной буквой «Z», которая является одним из символов российской агрессии, сбивает дулом монумент Победы на одноименной площади в Минске.

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