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Брестские десантники будут форсировать реку, находящуюся недалеко от границы с Украиной

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  • 1.06.2022, 16:37
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Брестские десантники будут форсировать реку, находящуюся недалеко от границы с Украиной

Лукашенко продолжает бряцать оружием.

В субботу, 4 июня, в Пинске состоится контрольное тактическое занятие, которое проведет подразделение 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантники собираются форсировать Пину на бронетранспортерах, а также сплавиться по ней. Занятие состоится прямо на набережной в пределах Пинска.

«4 июня пройдет контрольное тактическое занятие – военные отработают действия десантных подразделений по преодолению водной преграды. Несколько десятков военных машин и транспорта выдвинутся на марш-бросок, форсируют реку Пина и совершат плав по акватории прямо вдоль городской набережной», — сообщил Пинский райисполком.

Пинский район граничит с Ровенской областью Украины. В 65 км южнее Пинска находится международный пограничный переход Верхний Теребежов – Городище.

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