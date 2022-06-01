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Российский социолог: В армии РФ назревает бунт

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  • 1.06.2022, 20:06
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Российский социолог: В армии РФ назревает бунт

У Путина заканчивается послушное пушечное мясо.

В российском войске назревает бунт. И это может стать роковой ошибкой для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии obozrevatel.com рассказал российский оппозиционер, социолог Игорь Эйдман.

Он подчеркнул, что "снимает шляпу" перед русскими партизанами, которые поджигают военкоматы в России и взрывают железнодорожные рельсы. Но это лишь локальные случаи. По его словам, в РФ есть более масштабное явление – это усталость от войны среди действующих и потенциальных военнослужащих.

"Недовольство, страх, низкий моральный уровень и идейная мотивация. Это может стать ключевой проблемой для Кремля. Возможно, даже роковой. Главная проблема для Путина – это то, что у него заканчивается послушное пушечное мясо. Если будут продолжаться боевые действия с таким же пылом, то российские военные могут просто побежать. Потому что 80-90% армии – люди абсолютно демотивированы. Мы это видим с прослушиваний - даже среди офицерства нарастает недовольство", - заявил Эйдман.

По его мнению, оккупанты "посыпятся", если Украина продолжит свое доблестное сопротивление. Кроме того, в силовом и оборонном секторах Путина существует ряд внутренних противоречий – между ФСБшниками и армией, "кадыровцами" и спецслужбами, россиянами и "ЛДНР"овцами, бурятами и чеченцами.

В то же время Эйдман убежден, что бунт в российском обществе все еще невозможен. Однако он прогнозирует, что поражение в Украине значительно пошатнет путинский режим.

"Я думаю, что бунт среди обычного населения пока невозможен. Но возможно другое: в случае военного поражения Кремля режим резко сдаст. Власть Путина пошатнется, его перестанут воспринимать как "пахана", который всегда и везде побеждает. Это вызовет войну всех против всех – и в элитах, и в карательных структурах. И вот в этой ситуации рокового бардака может и произойти бунт, который разрушит действующую власть", - подчеркнул он.

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