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В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей

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  • 10.06.2022, 8:08
  • 1,520
В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей

Последний раз тарифы на эту услугу менялись осенью 2019 года.

Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 10 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

На хранение установлены следующие тарифы:

за 1-3 суток — 8 рублей в сутки (+0,6 рубля),

за 4-9 суток — 4,5 рубля в сутки (+0,3 рубля),

за 10 и последующие сутки — 3,5 рубля в сутки (+0,3 рубля).

Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись осенью 2019 года.

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