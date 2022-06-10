В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей 1 10.06.2022, 8:08

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Последний раз тарифы на эту услугу менялись осенью 2019 года.

Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 10 июня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

На хранение установлены следующие тарифы:

за 1-3 суток — 8 рублей в сутки (+0,6 рубля),

за 4-9 суток — 4,5 рубля в сутки (+0,3 рубля),

за 10 и последующие сутки — 3,5 рубля в сутки (+0,3 рубля).

Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись осенью 2019 года.

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