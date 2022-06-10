В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей

В Минске подорожала принудительная эвакуация автомобилей1
- 10.06.2022, 8:08
- 1,520
Последний раз тарифы на эту услугу менялись осенью 2019 года.
Мингорисполком поднял цены на принудительную эвакуацию и хранение транспортных средств. Соответствующее решение было опубликовано 10 июня на Национальном правовом интернет-портале.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
На хранение установлены следующие тарифы:
за 1-3 суток — 8 рублей в сутки (+0,6 рубля),
за 4-9 суток — 4,5 рубля в сутки (+0,3 рубля),
за 10 и последующие сутки — 3,5 рубля в сутки (+0,3 рубля).
Последний раз тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей менялись осенью 2019 года.