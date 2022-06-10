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Доллар и евро снова стали дорожать

  • 10.06.2022, 11:02
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Доллар и евро снова стали дорожать

Почем они сегодня в начале торгов?

Ровно три месяца назад доллар на бирже стоил 3,3 белорусского рубля — это был самый высокий курс американской валюты в Беларуси в 2022 году. Но это когда было! Теперь доллар по 2,5 рубля кажется вполне себе нормальным. И сегодня на утренних торгах он немного подорожал, пишет onliner.by.

Доллар в начале торгов подорожал на 0,68 копейки, он вырос до 2,5681 белорусского рубля.

У евро с утра был плюс 0,04 копейки, он оценивался в 2,7252 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал утром на торгах на 1,46 копейки, за сотню российских просят в среднем 4,3676 белорусского рубля.

Напомним, в четверг доллар подешевел на 3,18 копейки и оценивался в 2,5613 белорусского рубля. У евро минус 3,41 копейки, он продавался по 2,7248 белорусского рубля. Российский рубль подорожал на 7,07 копейки — сотня стоила 4,3530 белорусского рубля.

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