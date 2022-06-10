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В Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря «ДНР» Пушилина

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  • 10.06.2022, 16:43
  • 10,520
В Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря «ДНР» Пушилина
Денис Пушилин

Идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян?

На захваченной территории Украины идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян, отметил советник главы Мариуполя.

В Донецке возле офиса главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина прогремел взрыв, сообщает УНИАН.

Подробностей взрыва в городе пока нет, написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"...В Донецке прогремел взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина. Подробностей пока нет, но... Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти Губаревы, Захарченки и Гиви с Моторолами", - отметил он.

Андрющенко посоветовал коллаборантам сдаваться, чтобы остаться живыми.

"...Так, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь живыми...",- подчеркнул советник главы города.

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