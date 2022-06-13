Историческое решение: правила игры в футбол официально изменили 12 13.06.2022, 17:49

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Фото: AP

Новые правила будут действовать во всех турнирах.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел изменения в футбольные правила относительно количества разрешенных замен в одном матче.

Отныне клубы на постоянной основе получили право проводить пять замен вместо привычных трех. Новое правило вступит в силу, начиная с сезона 2022/23.

Решение приняли на общем собрании членов Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), которое состоялось в Дохе.

Правило пяти замен во время матча появилось в футболе в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса. Однако решение о его внедрении было временным - до конца 2022 года.

Теперь же мировой футбол решил окончательноперейти на пять замен вместо трех - новые изменения будут действовать во всех футбольных турнирах.

Для использования всех замен предоставляется три слота. Кроме того, дополнительный слот для проведения замены команды получат в перерыве. Также было решено увеличить максимальное количество футболистов в запасе на матч - с 12 до 15 по усмотрению организатора соревнований.

136th Annual General Meeting: The IFAB permanently approves five-substitute option in top-level competitions



➡️ https://t.co/iHCIMgwMJE pic.twitter.com/FfIB4xsp90 — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022

Также IFAB сообщила, что занимается тестированием других возможных новшеств. Среди них - замена на случай сотрясения мозга, возможные альтернативы офсайду, применение нательных камер для судей, изменения в продолжительности игрового времени, введение мяча ногой из аута.

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