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На границах Гомельской области лукашисты установят камеры видеонаблюдения

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  • 14.06.2022, 17:20
  • 1,496
На границах Гомельской области лукашисты установят камеры видеонаблюдения

За чем они хотят следить?

На границах Гомельской области действующие «власти» хотят установить камеры видеонаблюдения, пишет «Флагшток».

Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок. По условиям документации камеры необходимо установить на автодорогах около приграничных поселков Комарин и Светиловичи.

В обосновании закупки, поданной от Гомельлавтодора, указано, что камеры необходимы "для контроля состояния дорожного покрытия".

Однако технические характеристики заказываемых камер подсказывают, что они предназначены для наблюдения не только за асфальтом: купольная камера с инфракрасным прожектором, автономным питанием и противовандальной функцией. Камера должна иметь возможность записывать звук и определять лица.

Задание на разработку было дано 22 февраля 2022 года. Завершить установку камер необходимо до конца июля 2022 года. На проектирование и установку двух камер выделено 47 тысяч рублей.

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