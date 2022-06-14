Определились все участники ЧМ-2022 по футболу
- 14.06.2022, 23:29
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Чемпионат мира пройдет в Катаре.
Сборная Коста-Рики, победив национальную команду Новой Зеландии со счетом 1:0, стала последним участником чемпионата мира по футболу 2022 года (ЧМ-2022) в Катаре.
Вот как выглядит итоговый состав групп финальной части Мундиаля:
группа A - Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
группа B - Англия, Иран, США, Уэльс;
группа C - Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
группа D - Франция, Австралия, Дания, Тунис;
группа E - Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;
группа F - Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
группа G - Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
группа H - Португалия, Гана, Уругвай, Корея.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.