Определились все участники ЧМ-2022 по футболу 14.06.2022, 23:29

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Чемпионат мира пройдет в Катаре.

Сборная Коста-Рики, победив национальную команду Новой Зеландии со счетом 1:0, стала последним участником чемпионата мира по футболу 2022 года (ЧМ-2022) в Катаре.

Вот как выглядит итоговый состав групп финальной части Мундиаля:

группа A - Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

группа B - Англия, Иран, США, Уэльс;

группа C - Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

группа D - Франция, Австралия, Дания, Тунис;

группа E - Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

группа F - Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

группа G - Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

группа H - Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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