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В Китае удалили отчет о сигналах из космоса

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  • 15.06.2022, 21:26
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В Китае удалили отчет о сигналах из космоса

В докладе шла речь о том, что электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных.

Китайские ученые удалили отчет, в котором говорится о сигналах инопланетных цивилизаций. Об этом сообщает Bloomberg.

В докладе шла речь о том, что электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. А главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций Чжан Тонцзе из Китайской академии наук отметил, что их изучение продолжается.

Напомним, команда якобы обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и еще один подозрительный сигнал в 2022 году.

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