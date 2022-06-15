В Китае удалили отчет о сигналах из космоса 1 15.06.2022, 21:26

2,930

В докладе шла речь о том, что электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных.

Китайские ученые удалили отчет, в котором говорится о сигналах инопланетных цивилизаций. Об этом сообщает Bloomberg.

В докладе шла речь о том, что электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. А главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций Чжан Тонцзе из Китайской академии наук отметил, что их изучение продолжается.

Напомним, команда якобы обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и еще один подозрительный сигнал в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».